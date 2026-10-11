Los democristianos lideran en concejales en República Checa y Alcaldes e Independientes negocian para gobernar Praga

Archivo - Bandera de República Checa - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos independientes han vuelto a concentrar la mayoría de los escaños en las elecciones municipales celebradas el viernes y el sábado en República Checa, mientras que el Partido Demócrata Cristiano ha encabezado los resultados entre las formaciones políticas nacionales. En Praga, la capital, el movimiento Alcaldes e Independientes (STAN) se ha situado en primera posición y prepara ya las negociaciones para formar el próximo gobierno local con la intención de cerrar un acuerdo en noviembre.

Con casi el 100% del escrutinio completado, la participación se ha situado en un 48%, según datos recogidos por el diario 'Deník', en unos comicios en los que cerca de 190.000 candidatos competían por unos 62.000 puestos en los consejos locales de todo el país.

Los democristianos han conseguido algo menos de 2.000 concejales, por delante de STAN, el movimiento ANO (Acción de Ciudadanos Insatisfechos), liderado por el actual primer ministro, y los Demócratas Cívicos (ODS).

En la capital, STAN ha obtenido el 23% de los votos, por delante de la alianza Juntos por Praga, integrada por ODS y TOP 09 (Tradición, Responsabilidad, Prosperidad), con el 22%, y de Praga Sobe, con el 18%. ANO ha quedado en cuarta posición, con el 14%, seguido del Partido Pirata, con el 9%.

Pese a la diferencia de votos, STAN y Juntos por Praga han logrado los mismos representantes en el consejo municipal, 17 de los 65 disponibles. La formación de STAN cuenta, por tanto, con el reconocimiento de su principal rival como primera fuerza, aunque necesitará pactos para alcanzar una mayoría suficiente.

El líder de STAN en la capital, Petr Hlavácek, ha anunciado que pretende cerrar las conversaciones sobre la coalición durante noviembre. "Supongo que el acuerdo se ultimará durante noviembre", ha afirmado durante una intervención en el programa 'Debate Dominical' de la televisión checa, recogida por el citado diario, en la que ha subrayado además la importancia de la negociación para aprobar el presupuesto municipal del próximo año.

Hlavácek prevé reunirse con Tomás Portlík, dirigente de Juntos por Praga y miembro de ODS, así como con representantes de Praga Sobe y los Piratas. También contempla un encuentro con Jan Husbauer, líder de ANO, si bien ha descartado incorporar a esta formación al gobierno municipal. "El hecho de que no formen parte de la coalición no significa que no vayamos a cooperar en algunas prioridades o proyectos", ha aclarado.

Husbauer, por su parte, ha asegurado que su partido está dispuesto a negociar y ha defendido su papel durante la legislatura anterior: "Hemos demostrado que también podemos ser una oposición constructiva en los últimos cuatro años", ha indicado.

En cuanto a Portlík, ha reconocido que STAN tiene derecho a reclamar la alcaldía por haber quedado por delante en votos, pese al empate en concejales. "Creo que el ganador es STAN y que el ganador debería nombrar un alcalde", ha apuntado en declaraciones replicadas por 'Deník'. "Praga necesita un gobierno estable, socios que puedan ponerse de acuerdo y que impulsen el desarrollo lo más rápido posible", ha agregado.

En las anteriores elecciones, las negociaciones para formar el ejecutivo municipal se prolongaron durante cinco meses, un récord histórico. Tras fracasar un intento de acuerdo entre ODS y ANO, finalmente se constituyó una coalición entre Juntos por Praga, STAN y los Piratas, con Bohuslav Svoboda como alcalde. Sin embargo, las discrepancias en torno a cuestiones como el transporte público y el aparcamiento impidieron entonces cerrar algunos compromisos programáticos.

ANO SE IMPONE EN SEIS CAPITALES REGIONALES

Fuera de Praga, ANO ha quedado en primera posición en seis de las 13 capitales regionales: Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Pardubice y Plzen, además de Zlín, donde ha concurrido en coalición con independientes.

En Brno, la victoria ha correspondido a una alianza de democristianos y STAN, que prevé negociar la formación del gobierno local con una coalición de ODS, TOP 09 e independientes, el grupo Brno Verde, los Piratas y la plataforma Za Lusánky. Su líder, Jakub Hruska, está llamado a convertirse en alcalde si prospera el acuerdo.