Denuncian un ataque ruso contra periodistas extranjeros, entre ellos un español, en el este de Ucrania

Archivo - Una bandera de Rusia. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania ha denunciado este viernes un ataque ruso contra un vehículo en el que viajaban periodistas extranjeros, entre ellos un español, en la localidad de Sloviansk, en la provincia de Donetsk, situada en el este del país.

"Las tropas usas han perpetrado un ataque con dron contra un vehículo con periodistas en su interior", ha indicado el sindicato en un comunicado difundido a través de Telegram, donde ha especificado que los periodistas afectados por el ataque, que tuvo lugar el jueves, son el sueco Mustafá Can y el fotoperiodista español Diego Herrera.

"Mi coche civil y mis cámaras han sido destruidas por un dron kamikaze ruso", ha indicado el propio Herrera en un mensaje difundido en redes. Ambos se encontraban en un edificio cercano cuando se produjo el ataque, por lo que no han resultado heridos.

Sin embargo, sus equipos --incluido el material de protección y los portátiles con los que viajaban-- se han calcinado debido al incendio registrado a raíz del ataque.

La ONG Instituto de Información de Masas ha acusado a Rusia de cometer un total de 977 "crímenes contra periodistas y medios de comunicación durante los cuatro años y siete meses que dura la invasión rusa de Ucrania".