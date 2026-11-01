Denuncian dos ataques de la aviación saudí contra la Facultad de Medicina de la Universidad de Hodeida

Archivo - Bombardeo en Hodeida (archivo) - Houthi media center / Xinhua News / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aviación saudí ha atacado en las últimas horas y en hasta dos ocasiones la Facultad de Medicina de la Universidad de Hodeida, en Yemen, según ha informado la televisión yemení Al Masirá TV.

El Ministerio de Educación del gobierno hutí ha confirmado el ataque saudí, aunque no ha especificado si hay daños personales. Así, ha criticado este ataque contra "una institución académica dedicada a la formación de personal médico para servir a la comunidad". "Quieren destruir los cimientos de la vida en Yemen, incluida su educación, piedra angular del desarrollo humano y la construcción del futuro", ha denunciado.

El Ministerio ha pedido además a la comunidad internacional, la ONU y las organizaciones educativas y derechos humanos que condenen este ataque, colaboren en la protección de las instalaciones educativas y en que los responsables "rindan cuentas".

Por otra parte, una fuente militar hutí ha advertido de que tienen dentro de su alcance instalaciones de la petrolera saudí Aramco, por lo que "invertir en ellas es una aventura arriesgada y potencialmente desastrosa".

La fuente ha reiterado en declaraciones a la agencia de noticias yemení Saba que las aerolíneas internacionales no deben utilizar el espacio aéreo saudí, con la excepción de las regiones de La Meca y Medina.

La ciudad portuaria de Hodeida, estratégica por su ubicación, ha sido objetivo recurrente de las fuerzas saudíes que apoyan al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional frente a los hutíes, que controlan 2014 todo el norte y el centro de Yemen, incluida la capital, Saná.