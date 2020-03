Denuncian la muerte de cinco civiles en un bombardeo de EEUU al sur de la capital de Somalia

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Residentes somalíes y un político del país africano han denunciado este jueves la muerte de al menos cinco civiles en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos al sur de la capital, Mogadiscio, que según Washington se saldó con la muerte de cinco miembros del grupo yihadista Al Shabaab.

El Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) ha anunciado durante esta semana la muerte de al menos nueve integrantes de Al Shabaab en dos bombardeos en los alrededores de la localidad de Janale, situada 95 kilómetros al sur de la capital.

Sin embargo, Abdullahi Abdirahman Alí, familiar de una de las víctimas, ha recalcado en declaraciones a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que todas ellas eran civiles que viajaban en un minibús hacia la capital.

"Los estadounidenses están mintiendo. Mataron a mi anciano padre. Tenía 70 años y casi no podía moverse. No podía caminar sin la ayuda de un bastón. No es de Al Shabaab", ha denunciado.

Así, ha agregado que el Ejército de Estados Unidos "mató a estos civiles porque saben que nadie adoptará ninguna acción contra ellos". Otros familiares han afirmado que entre los muertos hay un niño de trece años.

Alí ha recalcado que "el minibús iba a Mogadiscio" y ha agregado que "si los estadounidenses sospechaban algo, podrían haberles esperado allí". "Para ellos es más fácil matar civiles que interrogarles", ha criticado.

Por su parte, Mahad Dhure, un parlamentario somalí, ha señalado que todas las víctimas eran civiles y ha agregado que el AFRICOM "no dice la verdad cuando afirma que mató terroristas".

"Los civiles están pagando un alto precio. Por una parte están siendo castigados por Al Shabaab, mientras que por otra parte los bombardeos de drones estadounidenses les están matando", ha argüido.

LOS ATAQUES BENEFICIAN A AL SHABAAB

En este sentido, el parlamentario ha sostenido que estos ataques aéreos estadounidenses están beneficiando a Al Shabaab, dado que el grupo "los usará para reclutamiento y propaganda". "Estados Unidos beneficia a Al Qaeda al matar a civiles y negarlo", ha remachado.

El AFRICOM destacó tras los bombardeos que su información preliminar no apuntaba a la presencia de civiles entre las víctimas. "Nuestros bombardeos son un esfuerzo clave a la hora de combatir el terrorismo y ayudar a traer estabilidad a Somalia", dijo el subdirector de operaciones del AFRICOM, Miguel Castellanos.

Somalia hace frente a un aumento del número de ataques por parte de la milicia islamista Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital como en otras zonas del sur del país.

Ante ello, Estados Unidos ha incrementado sus bombardeos contra el grupo, con decenas de bombardeos durante los últimos meses, algunos de los cuales han acabado con la vida de comandantes de Al Shabaab.

El comandante del AFRICOM, Stephen Townsend, afirmó en un documento publicado a mediados de febrero por el Pentágono que, de todos los grupos extremistas armados del continente, "Al Shabaab es el más peligroso para los intereses estadounidenses en la actualidad".