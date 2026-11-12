Deportados más de 600 chadianos desde el este de Libia

Archivo - Bandera de Libia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del este de Libia han anunciado la deportación a territorio de Chad a más de 600 migrantes irregulares procedentes de este país, en el marco de una campaña en aras de la seguridad nacional y la protección de sus fronteras.

Las fuerzas del Gobierno instaurado en Bengasi han deportado a 602 personas de nacionalidad chadiana "por vía terrestre", ha precisado este miércoles la Agencia libia contra la Inmigración Ilegal en un comunicado en el que defiende que la medida "pone de manifiesto la autoridad del Estado y el imperio de la ley".

En particular ha sido la delegación de la Agencia en la región de Kufra --la más grande de territorio libio y que limita con Egipto, Sudán y Chad-- quien ha llevado a cabo la operación, por orden del jefe del organismo, el general de división Ambarek Mustafá Buharara.

Entre los deportados figuran personas "con problemas de salud y con restricciones de seguridad", ha agregado la Agencia, que enmarca la operación en los "continuos esfuerzos nacionales por salvaguardar la seguridad nacional y proteger las fronteras".