Detenida una activista marroquí por un mensaje considerado blasfemo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Marruecos han detenido a una activista marroquí acusada de difundir en redes sociales mensajes blasfemos contra el islam, ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Público ha abierto una investigación por este caso, al tiempo que se reserva el derecho a tomar "todas las medidas legales correspondientes" una vez concluyan las pesquisas en marcha, según la agencia de noticias oficial MAP.

La detenida, de la que dicha agencia no da detalles, sí ha sido identificada en otros medios como Betty Lachgar, una activista conocida por sus alegatos feministas y LGTBI y fundadora del Movimeitno Alternativo para las Libertades Individuales (MALI).

Lachgar divulgó en redes una fotografía suya en la que posaba con una camiseta con el mensaje 'Alá es lesbiana', una frase que, como ella misma reconocía el domingo en X, le había valido "miles de insultos sexistas, amenazas de violación y de muerte, llamamientos al asesinato, a la lapidación, etc." durante los últimos días.

"El 99 por ciento (de estas amenazas) provienen de hombres. Están orgullosos de sus violencias misóginas, basadas en un marco religioso", lamentó.