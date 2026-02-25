Detenida brevemente en Irán la conocida periodista Elaheh Mohamadi, que informó del caso de la muerte de Mahsa Amini

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han detenido brevemente este miércoles a la destacada periodista Elaheh Mohamadi, una de las reporteras que fueron condenadas tras informar de la muerte bajo custodia en septiembre de 2022 de la joven kurda-iraní Mahsa Amini, sin que por ahora hayan trascendido los motivos de la decisión.

Según las informaciones recogidas por el diario iraní 'Tabnak', la periodista ha sido detenida en su vivienda y liberada poco después, mientras que la organización no gubernamental Human Rights in Iran (HRANA), ha indicado que los agentes incautaron varios de sus dispositivos electrónicos.

La organización ha apuntado que la periodista ha sido llevada ante un tribunal de Teherán, tras lo que ha sido puesta en libertad después de una breve comparecencia, sin que por ahora estén claros los motivos ni si la mujer ha sido imputada.

Mohamadi y la también periodista Nilufar Hamedi, fueron condenadas en octubre de 2023 a penas de seis y siete años de cárcel por informar de la muerte de Amini --un incidente que desató una oleada de protestas contra el Gobierno--, si bien en enero de 2024 fueron puestas en libertad bajo fianza.

En el caso de Mohamadi, fue sentenciada por "cooperar" con Estados Unidos y por "conspirar para actuar contra la seguridad del Estado" y "propagar actividades" contra la República Islámica. Posteriormente, ambas recibieron en febrero de 2025 un indulto por parte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Hamedi fue la primera periodista en informar sobre el caso de Amini desde el hospital en el que permanecía en coma, difundiendo imágenes de la familia de la joven rodeando la cama del centro sanitario, mientras que Mohamadi escribió un reportaje sobre el funeral de la joven.