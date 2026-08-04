Detenidas más de 400 personas, incluidos 156 menores, por los incendios en Francia

El ministro del Interior francés, Laurent Nunez - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha anunciado este lunes que las fuerzas de seguridad han detenido a más de 400 personas, incluidos 156 menores de edad, mientras que 36 de ellas permanecen bajo custodia, por su supuesta implicación en alguno de los 14.000 incendios que se han registrado en el país "desde el inicio de la temporada".

"Se han registrado 402 detenciones por parte de las fuerzas de seguridad interior por incendios, ya sean de carácter delictivo, involuntarios o provocados por imprudencia o negligencia. De ellos, 156 son menores. Hay 36 personas en prisión, ya sea porque han sido condenadas o porque están a la espera de juicio", ha indicado en rueda de prensa.

El ministro ha informado además que en el país se han producido un total de "14.000 incendios desde el inicio de la temporada", al término de una reunión del Centro Operativo de Gestión Interministerial de Crisis (COGIC).

Uno de ellos es el registrado en el departamento de Var, que continúa activo 15 días después de originarse, lo que lo convierte en "el más prolongado jamás registrado" en esta zona del sudeste de Francia desde que se tienen registros, según ha agregado Nuñez.

El ministro ha indicado que 1.250 bomberos siguen "movilizados", además de dos aviones cisterna y dos helicópteros para extinguir las llamas de este incendio, que ha arrasado ya 6.300 hectáreas, incluidas 1.850 desde que el fuego se reactivase el pasado 31 de julio.