Detenidas más de un centenar de personas bajo sospecha de manipulación de votos en las elecciones de Kosovo

Archivo - Imagen de archivo de un colegio electoral en Pristina durante las elecciones legislativas de febrero de 2025 en Kosovo - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kosovo han informado este viernes de que más de un centenar de personas han sido detenidas bajo sospecha de manipulación del resultado de las elecciones generales anticipadas celebradas el 28 de diciembre de 2025, días después de que se anunciara el recuento completo de los votos.

La Fiscalía de Prizren ha informado a través de un comunicado que un total de 109 personas han sido detenidas e interrogadas por supuestamente haber cometido los delitos de falsificación de resultados electorales, amenaza y entrega o aceptación de sobornos en relación con el voto.

El mencionado Ministerio Público, junto a la Policía de Kosovo, ha especificado que cuatro fiscales del departamento de delitos graves y 200 agentes del cuerpo policial han participado en esta operación. Ambos han reafirmado su compromiso "con la lucha contra la delincuencia, el fortalecimiento del Estado de derecho y el enjuiciamiento de quienes la infringen".

Posteriormente, el fiscal jefe de Prizren, Petrit Kryeziu, ha afirmado en una rueda de prensa que la diferencia total de votos manipulados supera los 68.000, lo que, según ha sostenido, indica un "deseo directo de anular el resultado y la voluntad ciudadana". También ha indicado que varios testigos han decidido colaborar y les han relatado cómo se produjeron las presiones y han podido "demostrar quién ha aceptado los sobornos y de quién".

Por su parte, el subdirector de la oficina de delitos económicos, Luan Ibrahimi, ha destacado que esta operación ha sido una de las más grandes llevadas a cabo por la Policía de Kosovo, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kosovapress.

Estas detenciones han tenido lugar apenas días después de que la Comisión Electoral Central (KQZ) ordenara realizar un recuento completo de las elecciones tras las sospechas de manipulación de votos que llevaron a la destitución de los representantes de partidos políticos de la ciudad de Prizren, ubicada en el sur.

La cita en las urnas, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2025, dio la victoria al partido gubernamental Vetevendosje (Movimiento para la Autodeterminación), del actual primer ministro, Albin Kurti, que obtuvo casi la mitad de los votos escrutados, mejorando su resultado de los comicios de febrero y asegurándose los escaños suficientes para gobernar en solitario.