Detenidas once personas en Polonia por ensalzar al autor del tiroteo de Cracovia

Cracovia, Polonia - Kacper Staniec / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades polacas han detenido a once personas por manifestar públicamente su apoyo al autor del tiroteo perpetrado el pasado sábado en Cracovia, en el que murieron seis personas y otras 16 resultaron heridas.

El portavoz de la Policía, Andrzej Fiolek, ha explicado a la agencia oficial polaca PAP que once de los arrestados incurrieron en delitos relacionados con la exaltación de los asesinatos. Según ha señalado, los implicados "no solo engañaron al público, sino que también difundieron desinformación y sembraron el pánico".

Por su parte, la Policía de Cracovia ha comunicado la detención de otros dos individuos por haber "elogiado públicamente el atentado terrorista" registrado en la ciudad. Los arrestados se enfrentan a distintos cargos en función del contenido de sus manifestaciones públicas y, según las autoridades, la mayoría no ha sabido justificar su conducta.

El suceso tuvo lugar el 7 de noviembre, cuando un hombre abrió fuego indiscriminadamente contra varios peatones desde un vehículo en movimiento en la plaza principal de Cracovia. El sospechoso fue detenido por los agentes y trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente debido a las heridas de bala sufridas durante su arresto.

Tras el ataque, los investigadores registraron la vivienda del presunto autor, donde localizaron los cadáveres de tres familiares: sus padres y su hermana. La Fiscalía polaca ha abierto una investigación por terrorismo para esclarecer las circunstancias del caso.