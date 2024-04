Detenido el agente de Policía de México acusado de la muerte de un estudiante en Ayotzinapa tras semanas fugado

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este miércoles la detención del agente de Policía que presuntamente mató de un disparo a un estudiante de Ayotzinapa a comienzos de marzo y que se fugó poco antes de que se concretara la orden de detención en su contra.

Según ha detallado el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina, el supuesto autor de la muerte del joven Yanqui Kothan Gómez ha sido localizado "en un rancho guardado y protegido cerca de Acapulco". Las autoridades han iniciado una investigación para determinar cómo el agente pudo llegar allí.

López Obrador ha destacado que en su gobierno no hay impunidad, y ha recordado que las autoridades rechazaron la primera hipótesis que protegía al agente, pues se decía que los estudiantes implicados en el suceso habían disparado en primer momento a la Policía del estado de Guerrero y que incluso tenían armas y drogas.

"No aceptamos ese primer informe y se ha investigado y llegado a la verdad. Ya no es igual que antes, no somos lo mismo. Ya se ha detenido a este policía que asesinó al joven estudiante de Ayotzinapa", ha aseverado el presidente mexicano, según informaciones recogidas por el diario local 'La Jornada'.

Las autoridades mexicanas confirmaron a comienzos de marzo el fallecimiento de Gómez, un estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa que murió tras recibir disparos de agentes de seguridad. La Policía defendió que los agentes fueron atacados inicialmente, si bien López Obrador habló de "abuso de autoridad".

Días después del suceso, el presidente López Obrador informó de que el presunto responsable de la muerte del estudiante se había fugado mientras se encontraba en arresto administrativo. El mandatario especuló entonces con que la fuga del agente podría haberse dado con la posible complicidad de las autoridades.

Con la detención de este último agente de Policía, las autoridades de México han capturado ya a los tres presuntos implicados en un suceso que despertó malestar en la población del estado de Guerrero, que se manifestó a lo largo de sucesivos días.

Además de las protestas sociales, la muerte del joven estudiante de Ayotzinapa también provocó un terremoto en la administración del estado de Guerrero, pues la supuesta connivencia de las autoridades con la fuga del agente de Policía motivo la destitución de la fiscal del estado, así como la salida de varios miembros del gabinete.