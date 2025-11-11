Detenido en Alemania un hombre por crear una "lista de la muerte" con nombres de políticos

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Alemania. - Roberto Pfeil/dpa - Archivo

DORTMUND (ALEMANIA), 11 (DPA/EP)

Las fuerzas de seguridad de Alemania han detenido este martes a un hombre acusado de utilizar la web oscura, conocida como 'darknet', para realizar amenazas, instar a atacar a políticos alemanes y crear una "lista de la muerte" contra algunos de los altos cargos del país, incluidos los excancilleres Olaf Scholz y Angela Merkel.

El hombre, un ciudadano de nacionalidad germana-polaca, ha sido detenido en la ciudad de Dortmund y acusado de realizar donaciones a través de internet en forma de criptomonedas para financiar los asesinatos.

Además, ha sido acusado de publicar condenas a muerte escritas a mano, así como "instrucciones sobre cómo fabricar artefactos explosivos" para realizar ataques. La lista había sido publicada bajo el título de 'Asesinatos de Políticos', e incluía los nombres de jueces, fiscales y antiguos ministros del Gobierno.

Informaciones preliminares apuntan a que el hombre podría pertenecer al grupo de extrema derecha Ciudadanos del Reich, que busca subvertir el orden institucional y el Estado de Derecha en Alemania.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha afirmado que existen indicios de que podría ser imputado por "financiación al terrorismo".