El detenido por el atropello múltiple de mayo en Liverpool se declara inocente

Archivo - Despliegue de emergencia tras un atropello masivo en Liverpool, Reino Unido - Li Ying / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del atropello múltiple durante las celebraciones del título de la liga inglesa en Liverpool que dejó a finales de mayo más de un centenar de heridos se ha declarado inocente de los 31 cargos que se le imputan, después de que el mes pasado se agregaran una veintena más a los siete de los que fue acusado inicialmente.

El único detenido, Paul Doyle, un antiguo marine de 53 años, ha comparecido ante un tribunal de la localidad británica a través de una videollamada desde prisión, respondiendo "no culpable" cuando se le han presentado cada una de las acusaciones, que incluyen: conducción peligrosa, altercados, múltiples cargos de intento de causar lesiones corporales graves intencionalmente.

El juez ha Andrew Menary ha fijado la fecha del juicio para el 25 de noviembre, precedida de una audiendia que tendrá lugar el 27 de octubre, según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Los cargos guardan relación con 29 de las víctimas, entre ellas dos niños, si bien al menos un centenar de personas, incluidos ocho menores, resultaron heridas cuando un vehículo embistió a una multitud en una calle del centro donde se habían reunido miles de aficionados para celebrar la victoria liguera del Liverpool FC.

La Policía, que ya desde un primer momento descartó que se tratara de un ataque terrorista, sospecha que Doyle aprovechó el camino abierto por una ambulancia para sortear el cierre de calles e irrumpir en una zona prohibida.