Detenido un exministro de Jamé por negarse a declrar ante la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Gambia

Las autoridades de Gambia han detenido este miércoles a un antiguo ministro bajo el régimen de Yahya Jamé por negarse a declarar ante la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Gambia, según ha informado el portal local de noticias Jollof News.

Yankuba Touray ha sido arrestado a primera hora del día tras negarse a hablar ante la comisión, que investiga abusos de los Derechos Humanos durante el régimen de Jamé, argumentando que cuenta con inmunidad.

Touray, quien fue miembro de la junta militar entre julio de 1994 y enero de 1997 y que posteriormente ocupó varias carteras, fue citado por testigos como uno de los responsables del asesinato del exministro de Finanzas Ousman Koro Ceesay y de torturas a otros opositores.

Gambia aprobó en 1997 una ley tras la vuelta del poder a un gobierno civil encabezado por Jamé para evitar que los miembros de la junta fueran investigados o procesados.

El presidente de la comisión, Lamin Sisse ha dicho que "aunque su afirmación sobre la inmunidad fuera aceptada, que no es el caso, no puede negarse a aparecer ante la comisión para responder a preguntas que no violan directamente dicha inmunidad".

"Touray fue informado en varias ocasiones de que no respetar la citación emitida por la comisión constituye desacato", ha agregado, antes de apuntar que "no había otra opción más que ordenar su arresto".

La comisión, cuya creación fue prometida por el actual mandatario, Adama Barrow, investigará los abusos de los Derechos Humanos entre 1994 y 2016 y está integrada por once personas. Sin embargo, no emitirá sentencias, sino que recomendará la apertura de investigaciones.

El organismo fue creado por las autoridades para responder a las exigencias de los familiares de víctimas de desapariciones y torturas, que exigen justicia una vez ha llegado a su fin el régimen de Jamé.

Jamé está exiliado en Guinea Ecuatorial desde enero de 2017, cuando finalmente accedió a entregar el cargo a Barrow, vencedor de las elecciones presidenciales celebradas en diciembre 2016.

Para lograr la renuncia de Jamé fue necesario que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ejerciera de mediador e incluso amenazara con una intervención militar si no aceptaba su derrota y entregaba el poder a Barrow.