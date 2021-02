Detenido sin fianza uno de los presuntos asaltante del Capitolio

NUEVA YORK, 13 Feb. (DPA/EP) -

Uno de los presuntos participantes en el asalto del Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero se le ha imputado este sábado por su supuesta participación en este hecho y se le ha denegado la fianza.

El imputado es Eduardo Nicolás Alvear González, conocido como "el fumador de la rotonda del Capitolio", quien fue detenido el pasado martes en el Estado de Virginia, ha comparecido ante el tribunal federal de Norfolk donde el juez ha aceptado una moción gubernamental para que continúe bajo arresto.

Alvear fue fotografiado vistiendo pantalones con la bandera estadounidense y supuestamente fumando marihuana durante el disturbio que irrumpió en el Capitolio en medio de la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, recoge la documentación presentada por los fiscales.

Además, en la documentación que han presentado los fiscales, el acusado aparece en un vídeo que grabó él mismo y en el que dice "estamos recuperando nuestro país". "Sí, este es el edificio más protegido", decía Alvear mientras se reía y andaba por el interior del Capitolio, según la denuncia.

En los documentos presentados en el juicio por la acusación, se explica que los investigadores del FBI revisaron múltiples vídeos de las redes sociales YouTube y Snapchat para identificar a Alvear y reconstruir sus movimientos.

Los fiscales dijeron que un vídeo de YouTube titulado "The Capitol Rotunda Doobie Smoker explains why he did it" (El fumador en la Rotonda del Capitolio explica por qué lo hizo) aparece Alvear diciendo que encendió un cigarrillo en el Capitolio por "libertad".

Además, la documentación ha alegado que Alvear había alquilado un Airbnb en Washington recientemente.