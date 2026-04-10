Detenido un hombre en Reino Unido por la muerte de cuatro migrantes tras un naufragio en el canal de la Mancha

Archivo - Embarcación con migrantes a bordo el canal de la Mancha en la playa de Gravelines, en el norte de Francia - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de nacionalidad sudanesa ha sido detenido este viernes en el sur de Reino Unido, acusado de "poner en peligro" a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que murieron este jueves tras un naufragio registrado en el canal de la Mancha, frente a las costas del departamento francés de Paso de Calais.

El sospechoso, de 27 años, ha sido arrestado en un centro de atención a migrantes en Manston, en el condado de Kent, acusado de "poner en peligro a otra persona durante un viaje por mar a Reino Unido", en virtud de la nueva Ley de Fronteras, Seguridad, Asilo e Inmigración (2025), ha anunciado en un comunicado la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés).

Además de esta persona, serán interrogados "quienes realizaron el viaje a Reino Unido", ha agregado el organismo, que está colaborando con la Policía de Francia en el marco de una "investigación dirigida por la Fiscalía francesa sobre las circunstancias de la salida y las cuatro víctimas mortales".

"Las cuatro víctimas, dos hombres y dos mujeres cuyas identidades aún no se han revelado, fallecieron ayer (este jueves) cuando intentaban subir a un taxi acuático, un medio que los traficantes utilizan cada vez más para eludir a la Policía", ha relatado.

El incidente tuvo lugar cuando un bote con decenas de migrantes a bordo se hundió frente a la costa de Saint-Étienne-au-Mont, al sur de la localidad de Boulogne-sur-Mer, cerca de Calais. Tras ello, 38 personas fueron devueltas a Francia, mientras que otras 74 continuaron con su travesía hacia Reino Unido.