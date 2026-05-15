Detenido el hombre que robó el cráneo de una santa en una basílica de República Checa

Archivo - Bandera de República Checa (Archivo) - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de República Checa ha anunciado este viernes que ha detenido al sospechoso responsable de robar el cráneo de Santa Zedislava, una mujer recordada por sus obras de caridad que falleció en 1252, de una Basílica al norte de la capital checa, Praga.

El director del departamento regional de la Policía Checa en Ceská Lípa, Petr Rajt, ha informado de que el sospechoso, de 35 años, se enfrenta hasta a ocho años de prisión por delitos de robo, alteración del orden público y daños a la propiedad ajena, según ha recogido el canal de televisión CT24.

La Policía ha indicado que el hombre frecuentaba la basílica local donde tuvo lugar el robo y que sustrajo el cráneo, que se encontraba dentro de una vitrina, y posteriormente se cambió de ropa para dificultar su identificación en caso de ser detenido.

"Vertió cemento en la reliquia y pretendía sumergirla en el río", ha explicado, agregando que durante el interrogatorio confesó que deseaba enterrar los restos en privado en un río cercano, descartándose así que se tratase de un motivo económico.

El robo se produjo poco antes de una misa la tarde del martes. Las cámaras de seguridad captaron a una persona vestida de negro como sospechoso de la sustracción. El acontecimiento ha provocado la reacción del estamento clerical, incluyendo una advertencia por parte del arzobispo de Praga, Stanislav Pribyl, sobre una posible maldición a quien fuese responsable.