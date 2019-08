Detenido en India un exvicepresidente de Maldivas por intentar entrar al país de forma ilegal

Publicado 01/08/2019 20:40:44 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han anunciado la detención del exvicepresidente de Maldivas Ahmed Adib por intentar entrar al país de forma ilegal, después de llegar en un remolcador al puerto de Tuticorin, en el estado de Tamil Nadu (sur).

Fuentes policiales citadas por el diario local 'The Times of India', Adib está siendo interrogado por las autoridades en el puerto.

El exvicepresidente maldivo iba en el remolcador, que volvía de descargar grava en Maldivas. La tripulación, de nueve personas, informó durante el viaje que había un hombre en el barco.

Adib fue condenado a 15 años de cárcel en 2016 por supuestamente planear el asesinato del entonces presidente, Abdulá Yamin. Asimismo fue sentenciado por corrupción y terrorismo.

Sin embargo, un tribunal del país ordenó repetir el juicio contra él y canceló las condenas tras la salida del poder de Yamin, argumentando que los juicios estuviron marcados por las interferencias políticas.

El Ministerio de Exteriores de India ha recalcado en un comunicado que "no se le ha permitido la entrada" al país debido a que "no estaba entrando a India a través de un punto de entrada designado y no tenía un documento válido", según la agencia de noticias Reuters.

Por el momento se desconoce si Nueva Delhi planea deportar a Maldivas al exvicepresidente del país, quien estaba citado a declarar el miércoles en el marco de una investigación por malversación.

"Adoptaremos medidas legales contra las personas que ayudaron o participaron en este intento de fuga", ha manifestado la Policía de Maldivas a través de un comunicado.

Adib había dicho el 6 de julio a través de su cuenta en la red social que nunca escaparía del país. "Haré frente a las investigaciones y nunca huiré de las responsabilidades. No importa lo que se diga, te quiero, Maldivas", dijo.