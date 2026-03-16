Detenido en India otro sospechoso de la muerte del activista bangladeshí Osman Hadi

Archivo - Imagen de archivo de una protesta por la muerte del activista Osman Hadi en Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Rayhan Ahmed - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de India han informado de la detención de un hombre de origen bangladeshí supuestamente cómplice del tiroteo que se saldó en diciembre con la vida de activista y candidato a las elecciones Sharif Osman Hadi, que falleció en Singapur cuando se encontraba recibiendo tratamiento médico tras sufrir las heridas de bala.

El hombre ha sido acusado de haber prestado ayuda a otros dos ciudadanos indios --principales responsables de abrir fuego contra el activista", por lo que ya son tres los detenidos en el marco de este caso, según informaciones del diario 'The Hindu'.

Su arresto ha tenido lugar en el distrito de Nadia, en el estado de Bengala Occidental. Las autoridades han identificado a Faisal Karim Masud y Alamgir Hosain como los principales sospechosos, quienes habrían abandonado Bangladesh poco después del ataque hasta llegar a India, si bien los dos llevan bajo custodia desde el 8 de marzo.

El asesinato de Hadi ha provocado fuertes protestas en Bangladesh, donde grupos violentos han incendiado edificios en el marco de las manifestaciones --entre ellos las sedes de varios medios de comunicación por considerarlos favorables a India--.

Las investigaciones apuntan a que los principales sospechosos están relacionados con la Liga Awami, partido de la ex primera ministra Sheij Hasina, condenada a muerte en rebeldía por crímenes contra la humanidad. Desde el Gobierno, consideraban a Hadi como "parte integral" de la transición del país dada su implicación en las protestas estudiantiles del verano de 2024 que llevaron a la caída del Gobierno de Hasina.