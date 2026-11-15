Detenido en Israel un ciudadano acusado de realizar labores de espionaje para Irán

Archivo - Redada de las fuerzas israelíes ante un centro de formación afiliado a la UNRWA, en el norte de Jerusalén (archivo) - Salman Mohsen Alkhatib / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han detenido a un ciudadano israelí de origen árabe, residente el la localidad de Mazraa, en el norte del país, por su supuesta vinculación con los servicios de inteligencia iraníes mediante la recopilación y transmisión de información sobre instalaciones estratégicas y objetivos de seguridad.

El sospechoso, identificado como Wisam Galeb Salej Awad, ha sido arrestado en una operación conjunta del Servicio de Seguridad General (Shin Bet) y la Unidad Central de la Policía del distrito de Asher. La investigación, iniciada el pasado mes, ha determinado que contactó por iniciativa propia con agentes iraníes a través de Telegram para ofrecerles sus servios por motivos ideológicos, sin recibir dinero a cambio, sino con la intencional de llevar a acabo una venganza, según ha detallado la Policía de Israel en un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con este informe, Awad habría fotografiado bases militares, instalaciones estratégicas y comisarías de Policía, además de remitir imágenes y coordenadas geográficas a sus interlocutores para su posible utilización posterior. También habría expresado su apoyo a organizaciones como la milicia chií libanesa Hezbolá, considerada terrorista por Israel.

Durante el registro de su domicilio, se intervinieron varios teléfonos móviles y ordenadores. Una vez concluida la investigación y reunidas las pruebas, la Fiscalía del Distrito de Haifa prevé presentar este domingo una acusación grave contra el detenido y solicitar que permanezca en prisión hasta que concluya su proceso judicial.

La detención se produce en un contexto de creciente tensión militar en Oriente Próximo, en el que decenas de personas han sido arrestadas en Israel durante los últimos años por supuestos vínculos de colaboración con los servicios secretos iraníes. En estos casos, las autoridades policiales no suelen hacer públicas pruebas que respalden las acusaciones.