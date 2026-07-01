Detenido en Israel un hombre de EEUU por realizar supuestas "misiones para agencias de Inteligencia iraníes"

Archivo - Personal de seguridad israelí en el centro del país - Europa Press/Contacto/Jamal Awad

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre estadounidense de cerca de 20 años ha sido acusado este martes en Israel por, presuntamente, haber mantenido "contacto con un agente extranjero" y por "atentar contra la seguridad del Estado" tras meses realizando supuestas "misiones para agencias de Inteligencia iraníes".

"La Policía del Distrito de Jerusalén y el Servicio General de Seguridad han concluido la investigación contra un ciudadano extranjero sospechoso de contacto con un agente extranjero y de realizar misiones para agencias de Inteligencia iraníes", ha anunciado la Portavocía de la Policía israelí en un comunicado.

En dicho texto, el cuerpo ha detallado que el hombre en cuestión, "un ciudadano estadounidense, de aproximadamente 20 años, fue arrestado el 9 de junio de 2026 bajo sospecha de contacto con un agente extranjero y de atentar contra la seguridad del Estado", un arresto llevado a cabo "tras las indicaciones de organismos de seguridad internacionales".

La investigación, desarrollada por las autoridades "bajo una orden de confidencialidad", habría revelado que, "durante los últimos meses, el sospechoso había estado en contacto con agentes de las agencias de inteligencia iraníes".

En concreto, la Policía ha advertido que el ahora acusado, cuya detención "se prorrogó en varias ocasiones en los tribunales, según las necesidades de la investigación", "realizó diversas tareas, entre ellas documentar y fotografiar lugares estratégicos". "A cambio de realizar estas tareas, recibió entre decenas y cientos de dólares por cada una", agrega el comunicado.

A la luz de los hechos, la Fiscalía ha presentado este mismo martes un escrito de acusación contra el sospechoso, conque cabe esperar que la imputación formal de los cargos en su contra llegue en los próximos días.