Acuerdo Irán | Directo: Irán condiciona retomar toda negociación con EEUU al cumplimiento del acuerdo preliminar

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 1 julio 2026 8:21
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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han confirmado este martes que una delegación de Estados Unidos se ha desplazado a la capital, Doha, para abordar las conversaciones de paz con Irán, si bien ha descartado que vaya a haber reuniones con representantes de Irán.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí ha indicado que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se encuentran ya en Doha, antes de agregar que se reunirán con los mediadores para abordar los progresos en las negociaciones.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán:

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El presidente del partido Yashar y también exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Gadi Eisenkot, ha lanzado este martes su campaña a desbancar a Benjamin Netanyahu en el cargo de primer ministro de cara a las próximas elecciones, que tendrán lugar a finales de octubre, presentándose como líder "unificador" y criticando la estrategia de seguridad del mandatario y líder del partido Likud, que también concurrirá a los comicios.

Detenido en Israel un hombre de EEUU por realizar supuestas "misiones para agencias de Inteligencia iraníes"

Un hombre estadounidense de cerca de 20 años ha sido acusado este martes en Israel por, presuntamente, haber mantenido "contacto con un agente extranjero" y por "atentar contra la seguridad del Estado" tras meses realizando supuestas "misiones para agencias de Inteligencia iraníes".

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