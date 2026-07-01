Acuerdo Irán | Directo: Irán condiciona retomar toda negociación con EEUU al cumplimiento del acuerdo preliminar

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han confirmado este martes que una delegación de Estados Unidos se ha desplazado a la capital, Doha, para abordar las conversaciones de paz con Irán, si bien ha descartado que vaya a haber reuniones con representantes de Irán.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí ha indicado que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se encuentran ya en Doha, antes de agregar que se reunirán con los mediadores para abordar los progresos en las negociaciones.

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