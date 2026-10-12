Detenido el ministro principal de la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua tras el estado de emergencia

En el centro de la imagen, el ministro principal de Jáiber Pastunjua, en Sohail Afridi, en una marcha en apoyo del dirigene encarcelado Imran Jan - Hussain Ali / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua, Sohail Afridi, ha sido detenido junto a algunos miembros de su gabinete, después de que las autoridades estatales hayan declarado este domingo el estado de emergencia en este territorio en la frontera con Afganistán por el deterioro de la situación de seguridad.

Ocho personas, entre ellas Afridi y el presidente de la asamblea provincial, Babar Salem Suati, han sido puestas bajo "custodia preventiva", ha confirmado este lunes un alto cargo de la Policía de Pakistán al diario 'Dawn'.

La formación de Afridi, el opositor Movimiento por la Justicia en Pakistán (PTI), había denunciado en la víspera su arresto, un extremo que considera que ha "puesto al descubierto la naturaleza política de las acciones del Gobierno federal" al decretar el estado de emergencia en Jáiber Pastunjua.

"Estas medidas no están dirigidas a abordar los desafíos de seguridad; su objetivo es debilitar al PTI, socavar el gobierno electo de Jáiber Pastunjua e ignorar la voluntad democrática de su pueblo", ha señalado su portavoz, Waqas Akram, en unas declaraciones recogidas por el citado diario.

El gobernador de la provincia, Faisal Karim Kundi, ha asumido la dirección de la provincia, para lo cual ha establecido un consejo asesor tecnocrático con un total de once miembros.

El decreto de emergencia fue adoptado durante una reunión extraordinaria del gabinete federal, encabezada por el primer ministro, Shehbaz Sharif, en la que los ministros analizaron el deterioro de la seguridad y la evolución de la lucha contra el terrorismo en la región.

Según la oficina del primer ministro, el Ejecutivo examinó "en detalle" los crecientes problemas de orden público en la provincia, manifestando su preocupación por lo que describieron como una aparente falta deliberada de implicación por parte de las autoridades regionales en las operaciones contra el terrorismo.

El estado de emergencia, seguido de las detenciones, se produce tras el aumento de las tensiones entre el Gobierno federal, liderado por la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) y el PTI, formación del ex primer ministro encarcelado Imran Jan.

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.