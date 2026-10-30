Detenido en Polonia un ciudadano ruso sospechoso de "espiar" infraestructura ferroviaria en Baja Silesia

Archivo - Coches de la Policía de Polonia en una imagen de archivo. - Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han anunciado este viernes la detención de un ciudadano ruso sospechoso de llevar a cabo labores de "espionaje" en infraestructura ferroviaria en Baja Silesia (sur) en beneficio de los servicios de Inteligencia de Rusia.

La Policía regional ha indicado a través de un comunicado que las fotografías tomadas por el hombre, de 55 años, "podrían ser usadas contra la seguridad del Estado", antes de agregar que fue detenido "mientras hacía fotografías a trenes y a infraestructura ferroviaria en Swidnica".

"Tras analizar los datos almacenados en los dispositivos que el hombre tenía en su poder, los agentes hallaron cientos de miles de archivos de naturaleza similar: documentación fotográfica de diversas ubicaciones e infraestructuras críticas de transporte, no solo en Polonia", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que el sospechoso estará bajo custodia durante al menos tres meses mientras continúan las actividades sobre sus actividades, por las que se expone a una pena de prisión de no menos de cinco años en caso de que finalmente sea imputado y declarado culpable por un tribunal polaco.