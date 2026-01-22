Detenido en República Checa un hombre acusado de espiar para China

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Checa han informado este jueves de que un ciudadano ha sido detenido y acusado de espiar para los servicios de Inteligencia de China, un arresto que se ha producido a medida que las fuerzas de seguridad incrementan las operaciones de este tipo.

"El sábado, detectives del NCTEKK detuvieron a una persona sospechosa de trabajar para el servicio de Inteligencia chino. Se han puesto en marcha medidas para abrir un proceso penal en este caso ante las sospechas de posibles delitos de actividades no autorizadas para potencias extranjeras", ha explicado la Policía en un comunicado difundido a través de redes sociales.

La operación ha sido llevada a cabo por la Agencia Nacional contra el Terrorismo, el Extremismo y los Delitos Cibernéticos (NCTEKK) de la Policía, que no ha dado sin embargo más detalles sobre el sospechoso. Esta detención ha tenido lugar "con la colaboración de la agente de Inteligencia de República Checa, con ayuda de la Fiscalía de Praga", tal y como recoge el texto.

Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones al diario 'Dennik N' que el detenido sería un ciudadano de origen chino, un extremo que no ha sido de momento confirmado por las fuerzas de seguridad.