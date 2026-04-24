Detenido en Siria un exoficial de los servicios de Inteligencia acusado de una matanza de civiles en 2013

Archivo - Fotografía de archivo de vehículos de las fuerzas de seguridad de Siria en Hasaka, en febrero de 2026 - Europa Press/Contacto/Monsef Memari - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este viernes la detención de un antiguo oficial de los servicios de Inteligencia del régimen de Bashar al Assad implicado en la matanza en 2013 de decenas de civiles en el barrio de Tadamon de la capital, Damasco, en el marco de la guerra civil desatada dos años antes en el país asiático.

El Ministerio del Interior sirio ha indicado en un comunicado que el hombre, Amjad Yusef, ha sido detenido tras "una operación de seguridad bien ejecutada" tras días de "vigilancia y seguimiento" antes de la detención del sospechoso, que ha tenido lugar en la provincia de Hama.

Así, ha denunciado que la citada matanza se saldó con "decenas de mártires inocentes" y ha recalcado que las fuerzas de seguridad "siguen buscando al resto de responsables de la masacre para arrestarlos y llevarlos ante la justicia".

Yusef era miembro de una unidad de los servicios de Inteligencia de Al Assad --derrocado en diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por el ahora presidente sirio, Ahmed al Shara-- y se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

El hombre aparece en un vídeo filtrado en el que se le puede ver ejecutando a decenas de civiles en el barrio de Tadamon en abril de 2013. Las pruebas apuntan a su responsabilidad en al menos 41 ejecuciones, llevadas a cabo en una fosa en la zona donde los cadáveres fueron posteriormente quemados con neumáticos en llamas.

El vídeo fue publicado en abril de 2022 y mostraba a Yusef y una segunda persona, identificada como Nayib al Halabi, miembro de la milicia progubernamental Fuerzas de Defensa Nacional. Si bien Damasco afirmó entonces que el vídeo era falso, Yusef fue detenido por las fuerzas de seguridad, en un aparente intento de Damasco de distanciarse de los hechos.