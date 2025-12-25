Detenidos cinco colonos tras un ataque en Cisjordania que dejó herida a una bebé palestina de ocho meses

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía israelí - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han detenido este jueves a cinco israelíes sospechosos de participar en un asalto contra la localidad cisjordana de Sair, un suceso que se habría saldado con una bebé palestina de ocho meses herido, en medio del repunte de estos asaltos por parte de colonos durante los últimos años.

La Policía israelí ha señalado en un comunicado en su cuenta en la red social X que los detenidos fueron detenidos tras una investigación en torno a un caso de "violencia extrema" en Sair, antes de recalcar que todos ellos han sido puestos bajo custodia mientras continúan las pesquisas.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el asalto fue perpetrado por colonos residentes en el asentamiento de Asfar y el cercano Jorat al Jail, antes de resaltar que la bebé herida, identificada como Mayar Shalalda, sufrió contusiones en la cara y la cabeza.

Asimismo, durante las últimas horas se han registrado otros ataques por parte de colonos en Beit Fajar, al sur de Belén, y en Jalat al Farra, al sur de Hebrón. Además, varios colonos han causado daños en tierras de cultivo en Turmus Aya, al norte de Ramala, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Estos sucesos tienen lugar en medio del aumento de los asaltos por parte de colonos israelíes, una situación que ha llevado a las autoridades palestinas a pedir a la comunidad internacional que intervenga de forma urgente para garantizar la protección del pueblo palestino y poner fin a estos ataques.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.