Detenidos dos ciudadanos letones por el allanamiento de la base militar británica de Molesworth

Agente de la Policía británica en Dover - Krisztian Elek / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades británicas han anunciado este jueves la detención de dos hombres de nacionalidad letona y residentes en Reino Unido por allanamiento y daños a la base militar de Molesworth, un suceso que ha tenido lugar en la noche de este miércoles y que ya investiga la unidad antiterrorista de la Policía.

Los hombres, de 36 y 32 años, fueron detenidos "dentro del perímetro" de esta base de la Real Fuerza Áerea (RAF, por sus siglas en inglés) situada en Cambridgeshire, alrededor de las 2.00 horas (hora local) de este jueves.

Agentes locales y de la Policía del Ministerio de Defensa (MDP) realizaban una serie de registros de las instalaciones cuando hallaron una "pequeña brecha en la valla perimetral", lo cual les permitió localizar y detener a los sospechosos.

El grupo de efectivos de seguridad decidieron llevar a cabo estos registros adicionales dentro de la instalación militar después de encontrar un "vehículo abandonado" en las inmediaciones horas antes, aproximadamente a las 22.00 horas (hora local) del miércoles.

Los hombres fueron trasladados a una comisaría de Cambridgeshire inicialmente como sospechosos de "allanamiento de un recinto prohibido y de daños a la propiedad", recoge en su comunicado la Policía Metropolitana, si bien posteriormente se les ha atribuido un presunto "delito" en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, al "entrar en un lugar prohibido con fines perjudiciales para Reino Unido", motivo por el que el suceso está siendo investigado por la Unidad Antiterrorista.

Las autoridades británicas ya están investigando un primer incidente catalogado de "terrorista" ocurrido el pasado 27 de septiembre cerca de la base de la RAF en Gloucesterhire, que se ha saldado hasta el momento con seis detenidos, si bien todos ellos han sido puestos en libertad.