Detenidos durante horas 40 israelíes a su llegada al aeropuerto de Moscú

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 40 ciudadanos israelíes han sido detenidos y horas después liberados a su llegada al aeropuerto de Moscú desde la ciudad de Tel Aviv, ha señalado este lunes el Ministerio de Exteriores de Israel.

La cartera dirigida por Gideon Saar ha atribuido la detención, que tuvo lugar este domingo, a un "incidente" del que no ha dado detalles, si bien tampoco han trascendido reacciones por parte de Moscú.

El Ministerio ha indicado en un comunicado recogido por el diario 'The Times of Israel' que actuó "inmediatamente después de tener conocimiento del incidente", contactando tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso como a la Embajada rusa en Israel.

"Tras esta intervención, el incidente se resolvió y se autorizó la entrada de los israelíes", ha agregado el Ejecutivo israelí antes de afear a Moscú una "conducta completamente inaceptable" y unos hechos que Israel considera "con suma seriedad".

Entre los detenidos, que fueron interrogados por las fuerzas de seguridad rusas a su llegada al aeropuerto Domodedovo de Moscú, habría ciudadanos con doble nacionalidad israelí y rusa, según fuentes citadas por el portal ruso de noticias Mediazona.

De acuerdo a estas fuentes, estuvieron retenidos durante cinco horas sin agua, comida ni acceso a un baño, y varios de ellos fueron interrogados por su supuesta implicación en la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.