Detenidos más de 320 supuestos miembros de Estado Islámico en varias operaciones en Turquía

Archivo - Un camión de Policía de Turquía desplegado en Estambul (archivo) - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han anunciado este miércoles la detención de más de 320 supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en una serie de operaciones coordinadas en cerca de 50 provincias del país, en el marco de las actividades frente a las actividades de la organización terrorista.

El Ministerio del Interior turco ha detallado que las fuerzas de seguridad han detenido a 324 sospechosos en estas redadas, en las que además han sido incautadas armas, munición, documentos, materiales digitales y dinero en efectivo por valor de unos 9,7 millones de liras turcas (cerca de 182.450 euros).

"Felicitamos a nuestros heroicos agentes de la Policía, la Dirección de Inteligencia, el Departamento Antiterrorista, la Organización Nacional de Inteligencia, la Fiscalía y todos los que han contribuido (en estas operaciones)", ha manifestado a través de un breve comunicado.