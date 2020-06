Detenidos en Pakistán dos funcionarios de India supuestamente implicados en un accidente de tráfico

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han detenido este lunes a dos funcionarios de la Alta Comisión de India en el país supuestamente implicados en un accidente de tráfico en la capital del país, Islamabad.

Según las informaciones recogidas por el diario paquistaní 'Dawn', el vehículo en el que viajaban los funcionarios atropelló a un civil e intentó darse a la fuga, si bien fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.

Los funcionarios, que no serían diplomáticos, según las informaciones de los medios paquistaníes, habrían sido liberados horas después, tal y como han indicado fuentes oficiales indias citadas por 'The Times of India'.

Estas fuentes han indicado que los funcionarios abandonaron en un vehículo la Alta Comisión de India en Islamabad y que no llegaron a su destino, motivo por el que varios medios del país indicaron que se encontraban "desaparecidos" antes de que surgieran informaciones sobre su detención.

El Ministerio de Exteriores de India ha convocado al encargado de negocios paquistaní en Nueva Delhi para expresar su protesta por la detención de los funcionarios, sin que por el momento Islamabad haya respondido a las críticas desde Nueva Delhi.

Las tensiones entre ambos países han aumentado en las últimas semanas, especialmente a causa de sus disputas en torno a la región de Cachemira. Asimismo, India expulsó hace dos semanas a dos funcionarios estadounidenses a los que acusó de espionaje, cargos que ellos han rechazado.

Pakistán e India se disputan la región de la Cachemira histórica desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.