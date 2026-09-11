Detenidos en Siria nueve antiguos pilotos de las FFAA por supuestos crímenes de guerra durante el régimen de Al Assad

Archivo - Vehículos de las fuerzas de segurida de Siria en la provincia de Hasaka (archivo) - Monsef Memari / Xinhua News / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado la detención de nueve antiguos pilotos de la Fuerza Aérea por supuestos crímenes de guerra durante el régimen de Bashar al Assad, en el marco de una operación llevada a cabo en la provincia occidental de Latakia, que fuera uno de los bastiones del expresidente.

El jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna de Latakia, Abdulaziz al Ahmad, ha señalado que la operación fue llevada a cabo junto a fuerzas antiterroristas tras una "supervisión extensa" y la recopilación de información de Inteligencia sobre los sospechosos, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Así, ha asegurado que estas personas son sospechosas de crímenes de guerra en el marco del conflicto abierto en 2011 por la violenta represión de las manifestaciones prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe', incluido el lanzamiento de bombardeos que dejaron numerosos civiles muertos y heridos.

Al Assad se vio forzado a huir a Rusia en diciembre de 2024 ante el fulgurante avance hacia la capital, Damasco de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es desde entonces el presidente del país asiático.

Las nuevas autoridades han detenido a decenas de antiguos altos cargos de las fuerzas de seguridad y el Ejército, abriendo juicios contra varios de ellos por su presunta responsabilidad en los crímenes durante el régimen de Al Assad, especialmente en el marco de la citada guerra civil.