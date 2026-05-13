Díaz-Canel asegura que Cuba no constituye una amenaza para EEUU, pero advierte que tampoco le "teme"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/David de la Paz - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado este martes que "jamás ha salido" de su país "una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional" de Estados Unidos, a la par que ha agregado que la isla "no amenaza, ni desafía", pero "tampoco teme".

"En más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas (unos 145 kilómetros) de Estados Unidos, jamás ha salido de este territorio una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país", ha subrayado el jefe del Ejecutivo cubano en un mensaje en redes sociales en el cual, ha recalcado, "Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme".

Condenando así que "cada día sale una nueva amenaza de Estados Unidos hacia Cuba" y que esta ha sido objeto de "incontables acciones ofensivas fraguadas" desde Washington que han dejado "miles de cubanos heridos o muertos", el mandatario isleño ha tachado de "incoherente" y "fantasioso" el hecho de "señalar" a su país como una "amenaza" mientras, ha asegurado, "se decretan medidas coercitivas adicionales y se acusa a su Gobierno de incapaz de sostener mínimamente su economía".

"Todo forma parte de una construcción narrativa sobre la cual seguir asfixiando al pueblo cubano, además de escalar a un conflicto que pudiera tener consecuencias inimaginables para nuestros pueblos y región", ha reflexionado el líder caribeño en alusión al bloqueo impuesto desde Washington que afecta a sectores estratégicos como el de la energía, la minería o los servicios financieros.

En esa misma línea, Díaz-Canel ha dicho estar "probado", "documentado" e incluso "reconocido por organismos internacionales y agencias estadounidenses de administraciones interiores" que su país "ha contribuido con Estados Unidos a preservar su seguridad en el enfrentamiento a delitos transnacionales de diversa índole".

"Cuba ha debido trabajar en todo este tiempo para enfrentar con firmeza y serenidad las amenazas que llegan desde Estados Unidos y así seguiremos hasta las últimas consecuencias", ha zanjado.

Ha sido este mismo martes cuando el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha considerado que la isla "está pidiendo ayuda" a Estados Unidos, a la par que ha adelantado que ambos países "van a hablar", sin ofrecer más detalles al respecto. Todo ello, en medio de sus reiteradas y habituales amenazadas contra las autoridades habaneras, inclusive la opción de una ofensiva militar.