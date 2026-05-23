Dictan prisión preventiva en Portugal para la pareja de franceses que abandonó a sus hijos

Archivo - Policía en Portugal (archivo) - Europa Press/Contacto/Petro Fiuza - Archivo

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Setúbal, en Portugal, ha dictado prisión provisional contra la pareja de ciudadanos franceses, Marine Rousseau y Marc Ballagriga, que abandonaron a sus dos hijos de 4 y 5 años en una carretera ocho días después de mudarse a Portugal.

La Fiscalía lusa había solicitado la prisión por los delitos de daño a la integridad física agravada y exposición al abandono, según recogen medios portugueses citando fuentes judiciales.

La decisión judicial "tiene en cuenta las exigencias cautelares del caso, como el peligro de fuga, el peligro de perturbación del proceso, peligro de continuación de la actividad criminal y peligro de perturbación del orden y tranquilidad públicas".

Por ello el tribunal considera que "otras medidas serían inadecuadas o insuficientes". Rousseau, de 41 años, y Ballabriga, de 55, fueron detenidos el jueves en Fátima tras el abondono de sus hijos, Zacharie y Barthélémy quien están ya con una familia de acogida tras recibir el alta en el Hospital de Setúbal y con visos de regresar a su país.