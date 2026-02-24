Dimite el inspector general de la Policía de Nigeria en plena crisis de seguridad

Archivo - Bola Ahmed Tinubu durante la jura del cargo como presidente en 2023. - Europa Press/Contacto/Sodiq - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ha aceptado este martes la dimisión del inspector general de Policía, Kayode Egbetokun, al que ha agradecido sus "décadas de servicio distinguido" a la nación, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Nigeria.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario nigeriano ha destacado la "dedicación, profesionalismo y compromiso con reforzar la arquitectura de seguridad interna" del cuerpo. A renglón seguido, Tinubu ha confirmado que su 'número dos' parará a dirigir la fuerza policial nacional.

"En vista de los actuales retos en materia de seguridad y de conformidad con la legislación vigente, he aprobado el nombramiento del subinspector general de policía Tunji Disu como inspector general de policía en funciones, con efecto inmediato", ha indicado.

Del nuevo jefe de policía ha señalado su "experiencia, su profundo conocimiento operativo y su capacidad de liderazgo", insistiendo en que serán elementos clave para dar una "orientación firme" a la Policía "en este momento crítico".

El presidente nigeriano ha recalcado no obstante que convocará al Consejo de Policía de Nigeria para considerar formalmente su nombramiento y transmitir el nombramiento al Senado para su confirmación.

"Nuestra administración mantiene su compromiso inquebrantable de reforzar la seguridad nacional y garantizar que la Fuerza Policial de Nigeria sea profesional, responsable y esté plenamente equipada para cumplir con sus responsabilidades constitucionales", ha expuesto.

Nigeria atraviesa una grave crisis de seguridad y desde hace años sufre desde los ataques de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), principalmente en la zona noreste del país. En todo caso los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.