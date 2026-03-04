Dimite el jefe de la Armada de Corea del Sur por su relación con la ley marcial

Archivo - Imagen de archivo de militares surcoreanos. - Europa Press/Contacto/Jasmine Leung - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Armada de Corea del Sur, Kang Dong Gil, ha presentado este miércoles su dimisión tan solo varias semanas después d eque fuera suspendido de empleo y sueldo por su presunta relación con la polémica ley marcial decretada a finales de diciembre de 2024 y que provocó la destitución del ahora expresidente Yoon Suk Yeol.

Kang ha presentado su renuncia después de que el Ministerio de Exteriores adoptara "medidas disciplinarias contundentes" en su contra. "El almirante respeta estas medidas y presenta su dimisión", ha explicado la Armada en un comunicado.

Su suspensión tuvo lugar poco después de que el Ministerio adoptara una decisión similar en relación con el comandante de las Operaciones Terrestres del Ejército surcoreano, Joo Sung Un, también por su posible implicación en la declaración de la citada legislación, que llevó al despliegue de militares en torno al Parlamento.

El militar se encontraba al frente de la dirección de apoyo militar del Estado Mayor Conjunto cuando se declaró la ley marcial. El número dos de la Armada seguirá ocupando de momento el cargo de forma interina.

La crisis provocada a raíz de la declaración de la ley marcial ha llevado a la Justicia surcoreana a condenar al expresidente Yoon a cadena perpetua por encabezar delitos de insurrección durante aquella jornada en la que el Ejército fue desplegado en torno al Parlamento.

El exmandatario sigue defendiendo que la decisión buscaba ser una advertencia ante lo que describió como una crisis nacional, y no un intento de derrocar el orden constitucional, unos argumentos que han sido finalmente declinados por los tribunales.

La ley marcial fue anulada poco después de su entrada en vigor por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.