Dimite el ministro jefe del estado indio de Bihar en un duro golpe a la oposición contra el primer ministro Modi

Nitish Kumar, considerado el "pegamento" de la alianza contra Modi, podría incluso formar coalición con el partido del jefe de Gobierno



MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro jefe del estado indio de Bihar, Nitish Kumar, ha presentado este domingo su dimisión como máximo responsable de la administración estatal en un nuevo golpe a las aspiraciones opositoras para derrotar al primer ministro del país, Narendra Modi, en las próximas elecciones, dada la importancia de Kumar como enlace dentro de la frágil coalición contra el mandatario.

Es más, todo parece indicar que Kumar podría regresar al cargo en cuestión de horas pero esta vez al frente de una coalición con el partido de Modi, el Partido Popular Indio (Bharatiya Janata o BJP), lo que facilitaría enormemente al primer ministro un resultado exitoso de cara a los comicios parlamentarios que se celebrarán presumiblemente en verano.

Las cuentas le salen a Kumar, porque su partido Janata Dal (El Partido del Pueblo (Unido)) tiene 45 escaños en el Parlamento local y con el apoyo del BJP y del secular Hindustani Awam Morcha (Secular) la cifra total de asientos llegaría a 127, cinco más de los necesarios para la mayoría en la cámara de este estado septentrional del país, el tercero más poblado de India y el de mayor crecimiento, donde viven más de 130 millones de personas.

Precisamente la debilidad de la coalición, la Alianza Integral para el Desarrollo Nacional Indio (INDIA, por sus siglas en inglés) ha sido el motivo principal por el que Kumar ha decidido apartarse del cargo.

"Me resultaba difícil trabajar con la alianza INDIA. Cuando expliqué la situación a los miembros de mi partido, me recomendaron dimitir. Conseguí forjar esta coalición, pero me daba la impresión de que nadie estaba haciendo gran cosa para sacarla adelante", ha indicado durante su discurso de despedida, recogido por la cadena india NDTV.

La salida de Kumar deja así relativamente en vilo, y a expensas de lo que suceda en sus negociaciones con el BJP, los 40 escaños que aporta el estado a la cámara baja del Parlamento indio, la Lok Sabha, cuyos 543 asientos estarán en juego en los comicios que deberán celebrarse entre mayo y junio de 2024.