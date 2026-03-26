Dimite el portavoz de Netanyahu tras filtrarse comentarios racistas contra diputados del Likud

Archivo - Una bandera de Israel durante una manifestación - Thomas Banneyer/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ziv Agmon, portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo un día después de la filtración de comentarios racistas pasados en los que calificaba de "babuinos" a diputados de ascendencia marroquí del Likud, el partido del dirigente.

"La gran mayoría de estas conversaciones tuvieron lugar incluso antes de que asumiera mi cargo en la Oficina del Primer Ministro. Las citas que se han compartido han sido sacadas de contexto y su único propósito es difamarme y perjudicar al primer ministro al que sirvo", ha alegado Agmon en un comunicado recogido por 'The Jerusalem Post' en el que ha lamentado que "una persona con la que mantenía una larga relación de amistad" haya decidido difundir fragmentos de sus "conversaciones privadas".

Agmon ha asegurado que las noticias que han surgido a raíz de la filtración no lo representan ni a él ni a sus valores, apuntando, en concreto, que las acusaciones de racismo contra judíos de origen marroquí son "ridículas": "Mi familia directa tiene raíces marroquíes", ha defendido.

Asimismo, ha afeado "el intento de tomar fragmentos de frases de conversaciones personales y privadas, la mayoría de ellas de hace años, hacerlos públicos y presentarlos como posturas actuales y oficiales del portavoz (del primer ministro) debe ser condenado". "No obstante, lamento profundamente lo que se me ha atribuido", ha agregado.

"Cuando descubrí que me habían puesto en primera línea contra mi voluntad y que se había creado un discurso divisivo a mi alrededor, decidí informar al Primer Ministro del fin de mis funciones y de mi retiro de la vida pública", ha señalado, explicando así su dimisión.

Sus comentarios han sido reprobados por el ministro de Justicia, Yariv Levin, quien, tras el anuncio, ha asegurado que "en Israel, y en el movimiento Likud en particular, no hay lugar para el racismo", por lo que "las graves declaraciones reveladas esta noche por Amit Segal merecen la más enérgica condena". "Son contrarias a los valores del movimiento, que representa al pueblo de Israel en todas sus facetas", ha añadido.

"Nuestro legado se fundamenta en la unidad y el destino compartido", ha manifestado el ministro sobre la formación a la que pertece, que, ha defendido, "seguirá siendo un hogar para todos los ciudadanos de Israel".