Dimite una premiada humorista gráfica de 'The Washington Post' tras el rechazo a una viñeta

La humorista gráfica Ann Telnaes ha dimitido de la plantilla de 'The Washington Post' tras rechazarle el periódico la publicación de una viñeta satírica en la que aparecía el dueño de la cabecera y Amazon, Jeff Bezos, y otros magnates de los medios de comunicación arrodillados ante Donald Trump con vistas a su segundo mandato como presidente estadounidense.

"He hablado con la dirección y he tenido conversaciones productivas y algunas diferencias sobre las viñetas que he presentado para su publicación, pero jamás me habían echado atrás una viñeta por quién o qué incluía, hasta ahora", ha explicado Telnaes, ganadora de un premio Pulitzer, en un mensaje publicado en redes socciales.

El director de Opinión del 'Post', David Shipley, ha defendido el rechazo a la viñeta porque no están de acuerdo con su "interpretación de los acontecimiento" y porque "el único sesgo es contra la repetición", según un texto publicado en 'The New York Times'.

"No todas las decisiones editoriales son un reflejo de una fuerza maligna", ha explicado Shipley, que sostiene que ha hablado con Telnaes para pedirle que se quede. "Mi decisión se basa en que acabábamos de publicar una columna con el mismo tema que la de la viñeta y que ya había prevista otra columna del mismo tema, una sátira", ha apuntado.

La publicación de Telnaes incluye el boceto de la viñeta rechazada, en la que aparecen Bezos, el fundador y dueño de Meta, Mark Zuckerberg; el propietario del 'Los Ángeles Times', Patrick Soon-Shiong y la mascota de Disney, Mickey Mouse, haciéndo gestos de adoración a Trump y entregándoles bolsas de dinero.

"Critica a los ejecutivos milimillonarios de las tecnológicas y los medios de comunicación que que están haciendo todo lo que pueden para congraciarse con Trump", ha subrayado Telnaes.

"A veces se han rechazado o revisado viñetas, pero jamás por el punto de vista intrínseco de la viñeta. Es un cambio fundamental y peligroso para una prensa libre", ha recalcado.

Telnaes ganó el prestigioso premio Pulitzer por noticias y comentario silustrados en 2001, cuando trabajaba para 'Los Ángeles Times', y fue finalista en esa misma categoría en 2022. Además fue galardonada con el premio Reuben de la Sociedad Nacional de Humoristas Gráficos en 2017, con lo que se convirtió en la primera mujer en ganar ambos premios.