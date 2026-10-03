Dimite el responsable de prisiones de Tennessee tras la fallida ejecución de Christa Pike

Christa Pike, condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee - Tennessee Department of Correction / Zuma Press /

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Departamento Correccional del estado norteamericano de Tennessee, Frank Strada, ha dimitido tras la fallida ejecución de Christa Pike, quien se encuentra hospitalizada tras un intento de ejecución por inyección letal.

"Valoro su voluntad de anteponer los intereses de los ciudadanos de Tennessee en estos difíciles momentos", ha explicado Lee en un comunicado oficial. "He aceptado su decisión de dimitir y propiciar una transición de dirección fácil", ha añadido.

Tras la polémica generada por la ejecución de Pike, Strada ordenó suspender las ejecuciones e investigar lo ocurrido. Ahora dimite "en pro de los habitantes de Tennessee", según la misiva, recogida por 'The New York Times'.

En cualquier caso, mantiene que el organismo que dirigía siguió el protocolo de aplicación de la inyección letal y adelanta que colaborará con la investigación. "Espero poder hacer todo lo que pueda para esclarecer qué ourrió exactamente", ha indicado.

Pike se encuentra hospitalizada, inconsciente y conectada a un respirador tras sobrevivir el jueves a dos dosis de la inyección letal que se le aplicó en ejecución de la condena a muerte que pesaba sobre ella.

Strada fue nombrado por el gobernador Bill Lee después de que éste suspendiera las ejecuciones tras descubrirse que no se seguían los protocolos establecidos para la inyección letal, concretamente sobre la adquisición y las pruebas del medicamento utilizado en las inyecciones.