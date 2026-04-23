Dimiten los ministros socialdemócratas en Rumanía y dejan al Gobierno sin mayoría parlamentaria

Archivo - El primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, en rueda de prensa desde Bucarest. - Europa Press/Contacto/Cristian Cristel - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los siete representante del Partido Socialdemócrata rumano (PSD), incluyendo el vice primer ministro, Marian Neacsu, han anunciado su dimisión y salida del Ejecutivo de Rumanía, lo que deja al primer ministro, el liberal Ilie Bolojan, sin mayoría parlamentaria.

Junto al vice primer ministro, han anunciado su salida el titular de Agricultura Florin Barbu; el de Energía, Bogdan Ivan; el de Trabajo, Florin Manole; así como el responsable de Justicia, Radu Marinescu; el de Sanidad, Alexandru Rogobete; y el de Transporte, Ciprian Serban.

Esta maniobra ejemplifica la ruptura con Bolojan, que queda ahora en minoría y al que la facción socialdemócrata reclama su marcha después de desavenencias por un plan de austeridad económica.

En un comunicado recogido por la agencia Agerpres, el PSD ha insistido en que el primer ministro ya no cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria, "lo que significa que ya no tiene la legitimidad democrática para ejercer la dirección del Gobierno de Rumanía".

"Ningún grupo ni persona puede ejercer la soberanía nacional en su propio nombre, en contra de la voluntad de la mayoría parlamentaria resultante de elecciones libres y democráticas", ha añadido.

En este sentido, el partido dirigido por Neacsu incide en que queda un Gobierno "no funcional y sin mayoría parlamentaria", lo que considera una postura "profundamente irresponsable" y que tendrá "implicaciones negativas para la economía nacional".