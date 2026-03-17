Diputados argentinos denunciarán al fiscal del caso $LIBRA por supuesto "entorpecimiento" de la investigación

El diputado y expresidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA, Maximiliano Ferraro, en rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Delfina Corbera Pi

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la comisión del Congreso de Argentina que investigaron hasta noviembre de 2025 el caso de corrupción de $LIBRA --criptomoneda cuyo valor creció de forma exponencial tras ser promocionada en redes sociales por el inquilino de la Casa Rosada, Javier Milei, y luego experimentó un derrumbe abrupto provocando pérdidas millonarias-- han anunciado este lunes que denunciarán al fiscal que lleva esa causa, Eduardo Taiano, por el supuesto "entorpecimiento" de la investigación.

"En calidad de promotores y ex miembros de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA hemos acordado denunciar al fiscal Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal y solicitar su apartamiento de la causa por el entorpecimiento de la investigación", ha precisado el expresidente de esa comisión y actual diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, en rueda de prensa.

Este anuncio lo ha hecho Ferraro mostrándose convencido de que "$LIBRA tuvo como protagonista y partícipe más que necesario al presidente de la nación", por lo que ha insistido sobre la importancia de que el mandatario argentino responda "ante la Justicia y el Congreso", dadas las pruebas que "confirman la responsabilidad política" y participación "premeditada".

"La verdad que surge de las pruebas es contundente y confirma lo que venimos señalando y hemos documentado en el informe final de la Comisión Investigadora: hubo una coordinación directa entre los operadores marginales del mundo cripto y el entorno más cercano del presidente, quien utilizó su investidura y poder para impulsar la criptomoneda a cambio de pagos millonarios", ha remarcado el diputado.

Asimismo, Ferraro ha avanzado que requerirán "en pedidos de informes" por escrito al Ejecutivo nacional que el presidente argentino, su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, y los funcionarios que establecieron contacto con el empresario Mauricio Novelli --señalado como uno de los intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda y el mandatario-- "den explicaciones sobre el contenido de sus conversaciones telefónicas" con Novelli el día del lanzamiento de $LIBRA.

INTERPELACIONES Y LIBERTAD DE PRENSA

También ha señalado que promoverán la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de Karina Milei, al tiempo que ha pedido "constituir una comisión adhoc" para el seguimiento "permanente" de los "avances y retrocesos" de la causa judicial que investiga los hechos vinculados a esta criptomoneda, amén de evaluar una "segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso".

Por otra parte, el diputado ha abogado por "impulsar el repudio" de la Cámara de Diputados a los "ataques" del presidente Milei "contra la prensa y periodistas que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial", poniendo en esa línea el foco en la necesidad de que el Poder Judicial actúe como "garante" de la libertad de prensa y en la importancia de "alertar y denunciar" la "grave persecución judicial" que, ha lamentado, ha sufrido la periodista Natalia Volosin.

Tras el anuncio de los diputados, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha calificado en una entrevista con la cadena de televisión argentina A24 de "imprudente" el hablar "con tanta liviandad" de que el presidente "es culpable de un delito sin haber, ni siquiera, estado imputado en una causa y más cuando se trata del presidente de la nación".

Cabe recordar que la investigación del caso de la criptomoneda $LIBRA ha desvelado un documento de contrato por el cual se establece un pago de 5 millones de dólares a cambio del apoyo público de Milei a dicho token. El mismo estaba en el bloc de notas del teléfono de Novelli y en él se contemplaban tres pagos, uno de ellos un adelanto de 1,5 millones, otro por la misma cantidad por la promoción de la $LIBRA en redes sociales y un abono final de dos millones de dólares, ligado a la firma de un contrato posterior.