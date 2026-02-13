El director de la Junta de Paz pide respetar la tregua para que la administración tecnócrata pueda entrar en Gaza

Archivo - Nickolai Mladenov, director de la Junta de Paz de Gaza creada en el marco del plan de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. - Europa Press/Contacto/Yousef Masoud - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nickolai Mladenov, director de la Junta de Paz de Gaza creada en el marco del plan de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino, ha pedido este viernes respetar el alto el fuego para que la administración tecnócrata pueda finalmente entrar en la zona e iniciar su trabajo.

"Tenemos que garantizar que esto pasa ya y que las violaciones del alto el fuego se detienen", ha aseverado, si bien no ha apuntado a ninguna de las partes. "Si metemos al comité en Gaza mañana y las violaciones del alto el fuego continúan como lo están haciendo solo conseguiremos que no sea efectivo", ha apuntado durante su intervención en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Asimismo, ha instado a "no consolidar el 'statu quo' de la Franja de Gaza", que actualmente se divide entre Israel y Hamás, al tiempo que ha reiterado la importancia de que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) comience a "operar y a sustituir al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en sus actividades".

Al menos un palestino ha muerto por disparos efectuados por el Ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, cifraron el miércoles en 591 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego, al tiempo que elevaron a 72.045 los muertos y a 171.686 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.