El director del Servicio Postal de EEUU suspende los polémicos cambios previstos de cara a las elecciones

Imagen de archivo de buzones del Servicio Postal de Estados Unidos en Redlands. - Will Lester/Orange County Regist / DPA

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio Postal de Estados Unidos, Louis DeJoy, ha anunciado este martes la suspensión de los polémicos cambios operacionales previstos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre después de recibir numerosas críticas.

En un comunicado, DeJoy ha especificado que "hay iniciativas operacionales" que se remontan a antes de su llegada al Servicio Postal y que "han sido objeto de críticas" a medida que el país se acerca a las presidenciales en mitad de una pandemia.

Así, ha manifestado que "para evitar la aparición de cualquier tipo de impacto sobre el voto por correo", el Servicio Postal ha decidido "suspender estas iniciativas hasta que acaben los comicios".

En este sentido, ha detallado que los horarios de las oficinas "no variarán" y que no se modificará la forma en que se procesa y se registran los envíos. "No se cerrará ninguna instalación", ha añadido.

Los demócratas habían acusado a DeJoy, que ha accedido a testificar ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos la próxima semana, de ralentizar el correo para favorecer al presidente, Donald Trump, que ha criticado en varias ocasiones el voto postal por supuestos motivos de seguridad.

Este mismo martes, los estados de Pensilvania, Washington y Connecticut habían indicado que tomarían acciones legales para proteger el Servicio Postal y el voto por correo ante lo que consideran un intento de la Administración Trump de "socavar las elecciones".

El Partido Demócrata, mayoría en la Cámara de Representantes, defiende ampliar los fondos del Servicio Postal en 25.000 millones de dólares dentro de un nuevo paquete de ayudas, pero Trump considera que todo esto es un "timo" con el que sus rivales pretenderían favorecer en última instancia las opciones del exvicepresidente Joe Biden.

Trump ha defendido que quiere hacer "bueno" el Servicio Postal y que "cuidará" de sus trabajadores. "La forma en que se ha gestionado durante años no es algo que tenga que ver con Trump. Ha sido un desastre", ha criticado el mandatario durante una entrevista con Fox News.

Como telón de fondo figuran la dudas expresadas por el presidente en relación a la legitimidad del voto por correo, un método que podría crecer en noviembre por la pandemia de coronavirus. Trump ha advertido en reiteradas ocasiones de que el voto por correo masivo abriría la puerta al "fraude", a pesar de que no hay pruebas que avalen estas afirmaciones.