Los directores del documental 'NAZA' anuncian que se podrá ver gratuitamente online tras su estreno en salas

Los directores Yuval Abraham y Rachel Szor posan con el Premio Especial del Jurado por 'Naza' tras la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Venecia. - Rocco Spaziani - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los directores del documental 'NAZA', que narra la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, han anunciado este jueves que se podrá ver gratuitamente en internet tras su estreno en salas el próximo 28 de septiembre y tras despertar duras críticas por parte de las autoridades israelíes, que han acusado a sus creadores de "traidores".

Yuval Abraham, que dirige la cinta junto a Rachel Szor, ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales que ambos han decidido, junto a 'The Guardian', una de las productoras, que el documental --premiado en el Festival de Cine de Venecia-- quede disponible para el público de forma "libre e indefinida" para que "todos los que quieran puedan escuchar los testimonios de los militares israelíes".

"Esto sucederá tan solo en unas semanas, posiblemente en noviembre. Mientras tanto, hemos hablado con cines en Israel y les hemos ofrecido la película gratis, con la esperanza de que quizás quisieran proyectarla al mismo tiempo que se hará a nivel internacional", ha señalado.

"Proyectarla sería una decisión valiente, dada la intensa hostilidad que busca suprimirla. Sé que existe una enorme demanda por ver la película y espero que todos puedan verla pronto, ya sea en los cines o a través de internet dentro de unas semanas", ha apuntado.

Así, ha lamentado que durante la última semana "se ha difundido mucha información errónea sobre la película". "El filme se basa en tres años de exhaustiva investigación periodística, y los detalles que contiene han sido verificados y contrastados. La obra hablará por sí misma; a la larga, la verdad saldrá a la luz", ha manifestado.

Es por ello que ha explicado que la película fue realizada para "suscitar un debate público sobre las acciones del Gobierno en Gaza: la muerte de más de 73.000 personas (en su mayoría civiles), la normalización de una guerra de aniquilación y la idea de que no existen civiles ajenos al conflicto". "Veinticinco soldados dieron un paso al frente para hablar ante la cámara sobre cuestiones que toda una sociedad prefiere no abordar", ha argumentado.

"El periodismo no es traición. La crítica no es traición. Es deber de todo ciudadano saber cuándo su gobierno comete crímenes, y es deber de todo soldado que los haya presenciado alzar la voz. Miles de estos soldados viven entre nosotros; verán la película y reconocerán personalmente lo que en ella se muestra", ha declarado.

Esto incluye, según ha matizado, "la matanza de personas desarmadas que cruzaban una línea imaginaria, los cientos de autorizaciones de ataques con bajas no combatientes, los ataques sistemáticos a viviendas familiares, la quema y destrucción física de Gaza, el asesinato y los disparos contra personas hambrientas en puntos de distribución de alimentos, y otros crímenes injustificables".