El dirigente opositor Julius Malema es condenado en Sudáfrica a cinco años de cárcel por posesión ilegal de armas

10 febrero, 2026 I Julius Malema durante una Asamblea Nacional en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, - Europa Press/Contacto/Xabiso Mkhabela

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dirigente opositor sudafricano, líder de los Luchadores por la Libertad Económica (EFF), Julius Malema, ha sido condenado este jueves a cinco años de cárcel por posesión ilegal de armas y dispararla en un lugar público.

Un tribunal regional de la ciudad de Ku-Gompo, en el sureste del país, ha declarado culpable a Malema de violar la Ley de Control de Armas de Fuego durante las celebraciones del aniversario de su partido en 2018, donde disparó al aire en repetidas ocasiones.

A Malema se le imputaban cargos por utilizar un rifle semiautomático para disparar varias veces durante el mitin, celebrado en la provincia de Cabo Oriental, en lo que él mismo ha asegurado que fueron disparos "celebratorios" con el fin de alentar a la multitud.

Sin embargo, la sentencia no es definitiva y el conocido político podrá recurrir el fallo a una instancia superior, por lo que no será llevado a prisión de inmediato. Aunque, en todo caso, de ser ratificada la condena, las funciones legislativas de Malema se verían inhabilitadas.

En los alrededores del juzgado, cientos de simpatizantes del EFF se han congregado para presenciar la lectura de la sentencia en un caso de gran carga política, por lo que los magistrados han querido aclarar que "no se trata de un partido político el que ha sido condenado, sino "una persona, un individuo".