Cuatro detenidos por el atentado sin víctimas del Nuevo IRA en Londonderry

Actualizado 20/01/2019 22:55:30 CET

El atentado ha sido condenado por todos los partidos con representación parlamentaria

La Policía de Irlanda del Norte ha informado de la detención de cuatro personas en relación con el coche bomba que estalló en la noche del sábado junto a los juzgados de Londonderry/Derry, en Irlanda del Norte, una acción que las autoridades atribuyen al Nuevo IRA, una escisión del Ejército Republicano Irlandés.

En la mañana de este domingo la Policía ha informado del arresto de dos personas de 41 y 49 años aplicándoles la Ley Antiterrorista. Dos personas más fueron detenidas por la tarde. "Detectives que investigan la explosión de anoche ocurrida cerca de los juzgados de la calle Bishop de Derry/Londonderry han arrestado a dos hombres más de 34 y 42 años", ha explicado la Policía a través de su cuenta en Twitter.

Los medios informan de una "amplia operación" policial en Londonderry tras el atentado, que no ha sido reivindicado por ningún grupo concreto. Sin embargo, el brazo político del Nuevo IRA, Saoradh, ha informado de "un ataque de republicanos revolucionarios contra el tribunal británico" y ha denunciado la operación de las fuerzas de seguridad para "llevarse a republicanos". "Esperamos que estos chicos vuelvan pronto a casa", ha apuntado.

Police release CCTV footage of explosion outside courthouse on Bishops Street in Derry/Londonderry last night. pic.twitter.com/tqzqBdCZnv