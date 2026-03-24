Dos detenidos en España y Alemania acusados de espiar para Rusia

Archivo - Agente de Policía alemán durante una manifestación. - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (DPA/EP) -

Dos personas han sido detenidas en España y Alemania acusadas de realizar tareas de espionaje para los servicios de Inteligencia de Rusia en unas diligencias realizadas por la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (BKA) y la Policía española.

Según informa la Fiscalía Federal alemana que lidera la operación, una mujer rumana de 45 años fue detenida en la ciudad de Rheine, en el noroeste de Alemania, mientras que la operación en España se centró en un hombre ucraniano, de 43 años, detenido en Elda, en la provincia de Alicante.

Estas personas tenían como objetivo un ciudadano alemán que suministraba a Ucrania drones y otros componentes relacionados.

El localizado en España ha sido detenido en un operativo de agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

El arresto se ha practicado en Elda, Alicante, en el marco de una Orden Europea de Detención, en unas diligencias realizadas por la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (BKA) y la Policía española.