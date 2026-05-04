Dos detenidos por el incendio de un muro conmemorativo por las víctimas de la represión iraní en Londres

Archivo - Un mural conmemorativo en Londres de las víctimas de la represión iraní - Europa Press/Contacto/Dinendra Haria - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado este lunes la detención de dos personas por estar involucradas presuntamente en el incendio registrado la pasada semana en un muro conmemorativo desplegado en Golders Green, en el norte de Londres, dedicado a las víctimas de la represión iraní en enero.

"Los detectives han realizado extensas investigaciones desde que se nos informó de este incidente la semana pasada y estos dos arrestos son el resultado de ese arduo trabajo", ha dicho la jefa de operaciones del Comando Antiterrorista británico, Helen Flanagan.

La Policía ha detallado en un comunicado que un hombre de 46 años y una mujer de 38 han sido detenidos en Romford por "incendio premeditado". Ambos, cuya identidad no ha trascendido, permanecen detenidos en una comisaría de Londres.

El muro en Golders Green se utilizó como un espacio conmemorativo para exhibir fotos de manifestantes muertos en el marco de la represión por parte de Irán en enero. Una sección colocada recientemente conmemoraba a los fallecidos por los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2023.

El muro en sí no fue dañado. La Policía Metropolitana de Londres han informado de que hay abiertas una serie de investigaciones sobre incidentes que han ocurrido en el noroeste de Londres desde que cuatro ambulancias de Hatzola, un servicio de respuesta médica judío que atiende emergencias, aparecieran quemadas en marzo.

"Hemos hecho un total de 30 arrestos y nueve personas han sido acusadas. Los agentes de antiterrorismo siguen trabajando en estrecha colaboración con nuestros colegas de la Policía Metropolitana en respuesta a diversos incidentes", ha señalado Flanagan.

Las autoridades de Reino Unido elevaron la pasada semana el nivel de alerta antiterrorista a "grave", en concreto del tres al cuatro, tras el ataque frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green, que se saldó con al menos dos heridos.