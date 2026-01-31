Los dos líderes opositores de Guinea-Bissau regresan a sus domicilios en medio de cierta distensión

Archivo - Imagen de archivo de la capital de Guinea-Bissau tras el golpe de Estado de noviembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Si Yuan - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta militar al frente de Guinea-Bissau desde el golpe de Estado propinado a finales de noviembre ha excarcelado al líder opositor Domingos Simões Pereira y permitido la salida del candidato presidencial Fernando Dias da Costa de la Embajada de Nigeria, donde se encontraba refugiado, en medio de lo que organizaciones regionales africanas han reconocido como una semana de avances hacia la restauración del orden constitucional en el país.

El ex primer ministro y líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) llevaba entre rejas desde el golpe orquestado por el general Horta N'Tam a raíz de las tensiones derivadas de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que tanto el expresidente derrocado, Umaro Sissoco Embaló, como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaron su victoria antes del anuncio de los resultados, cuya publicación fue suspendida a raíz de la asonada.

Según confirmaron sus familiares a la agencia Lusa, Simões Pereira salió de la cárcel de Segunda Esquadra en torno a las 20.00 del viernes, acompañado del ministro de Defensa de Senegal y mediador, el general Birame Diop, para dirigirse a su domicilio en la periferia de la capital, Bissau, donde se quedará bajo arresto porque todavía tiene pendiente un caso de malversación de fondos públicos en su contra.

También se encuentra en su residencia Dias da Costa, quien abandonó la Embajada nigeriana poco después, también acompañado por el ministro senegalés, según los testigos desplazados a su domicilio al diario 'O Democrata' que recoge imágenes de la llegada del candidato.

Después de que, el pasado 22 de enero, la junta de Guinea Bissau anunciara la celebración en diciembre de este año de las elecciones generales previstas en la llamada "Carta de Transición", la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ha acogido "con satisfacción" estas medidas "para fomentar un entorno político inclusivo y avanzar en el retorno del país al orden constitucional".

La CEDEAO ha llamado a la "liberación de todos los presos políticos" e instado a todas las partes interesadas "a colaborar para lograr una transición pacífica y creíble que conduzca a elecciones democráticas" antes de reafirmar "su apoyo incondicional al pueblo de Guinea-Bissau".